Форварда «Спартака» Соболева забанили в CS2 за стрельбу в спину своим игрокам

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил бан в компьютерной игре Counter-Strike 2 во время его трансляции на платформе Twitch.

По ходу игры футболист объяснил своим тиммейтам тактику, однако те все равно побежали в другую сторону. Соболев разозлился и начал стрелять им в спину, после чего его забанили на 30 минут. Футболист продолжил свой стрим, начав играть в Dota 2.

Во время игры в Dota 2 Соболев отмечал, что в «соло» добивается успеха для команды и называл других игроков «мусором».

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.