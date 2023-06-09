Форвардом «Ахмата» Конате интересуются клубы из Франции и Бельгии

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может продолжить карьеру в европейском чемпионате, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 25-летним форвардом из Буркина-Фасо интересуются клубы из чемпионатов Бельгии и Франции.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу.