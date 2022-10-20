Французский форвард Изидор признался в любви к «Локомотиву»: «Люблю клуб, стадион, фанатов. Счастлив в «Локо»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход спортивного директора Томаса Цорна.

— Ты говорил, что приходил в «Локомотив», потому что понравился проект Томаса Цорна. Сейчас его нет в команде. Расстроен ли ты?

— Когда я приходил — я видел проект. Но сейчас я искренне люблю этот клуб! Я люблю этот стадион! Этих фанатов! Я счастлив в «Локомотиве» и далеко не из-за проекта.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе из клуба Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.