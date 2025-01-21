Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Погба — о предложениях от российских клубов: «Это не та цель, которой хотелось бы достичь»

Алина Савинова
Поль Погба.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Французский полузащитник Поль Погба рассказал, что ему поступали предложения от российских клубов, однако он в них не заинтересован.

«Предложения, откровенно говоря, уже есть. Некоторые интересные, некоторые не очень. Как пример — можно поехать и поиграть в России. Вы видели эту информацию о предложениях и все такое, но это не та цель, которой хотелось бы достичь. Я хочу быть в лучших клубах, которые играют в Лиге чемпионов», — заявил Погба в интервью на Twitch-канале Aminematue.

В настоящее время француз отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2024 года Погба отстранили на четыре года, в его допинг-пробе, взятой в августе 2023-го, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. В октябре 2024-го CAS сократил срок его дисквалификации до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте.

1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт. Сообщалось, что в его подписании был заинтересован «Манчестер Сити».

1
Поль Погба
Футбол
РПЛ
Читайте также
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 10 человек
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Трамп заявил о цели заставить страны НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя