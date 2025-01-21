Погба — о предложениях от российских клубов: «Это не та цель, которой хотелось бы достичь»

Французский полузащитник Поль Погба рассказал, что ему поступали предложения от российских клубов, однако он в них не заинтересован.

«Предложения, откровенно говоря, уже есть. Некоторые интересные, некоторые не очень. Как пример — можно поехать и поиграть в России. Вы видели эту информацию о предложениях и все такое, но это не та цель, которой хотелось бы достичь. Я хочу быть в лучших клубах, которые играют в Лиге чемпионов», — заявил Погба в интервью на Twitch-канале Aminematue.

В настоящее время француз отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2024 года Погба отстранили на четыре года, в его допинг-пробе, взятой в августе 2023-го, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. В октябре 2024-го CAS сократил срок его дисквалификации до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте.

1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт. Сообщалось, что в его подписании был заинтересован «Манчестер Сити».