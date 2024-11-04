Французский защитник «Локомотива» Ньямси: «Я пробовал борщ — он хорош!»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси признался, что любит супы и назвал борщ и плов любимыми блюдами в России.

«Я простой парень, люблю оставаться дома или гулять. Я пробовал борщ — он хорош! Я люблю супы. У вас в России их много. Мне очень нравится одно блюдо с рисом... Никак не могу вспомнить... Плов! Точно!» — приводит Metaratings.ru слова Ньямси.

Француз выступает за «Локомотив» с февраля 2024 года. В этом сезоне 27-летний защитник провел за москвичей 17 матчей во всех турнирах и забил три мяча.