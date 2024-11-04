Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Французский защитник «Локомотива» Ньямси: «Я пробовал борщ — он хорош!»

Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси признался, что любит супы и назвал борщ и плов любимыми блюдами в России.

«Я простой парень, люблю оставаться дома или гулять. Я пробовал борщ — он хорош! Я люблю супы. У вас в России их много. Мне очень нравится одно блюдо с рисом... Никак не могу вспомнить... Плов! Точно!» — приводит Metaratings.ru слова Ньямси.

Француз выступает за «Локомотив» с февраля 2024 года. В этом сезоне 27-летний защитник провел за москвичей 17 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Источник: metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Сегодня
Вчера
Неделя