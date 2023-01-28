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Сегодня, 20:47

Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Французский журналист Адриен Гренье рассказал о последних новостях о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Малколм: подтвержденный интерес. Предложений от «ПСЖ» пока нет, игрок готов прийти. Возможна аренда с опцией выкупа», — написал журналист в Twitter.

28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

Летом прошлого года бразилец заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Малком провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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