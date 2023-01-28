Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

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Французский журналист Адриен Гренье рассказал о последних новостях о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
«Малколм: подтвержденный интерес. Предложений от «ПСЖ» пока нет, игрок готов прийти. Возможна аренда с опцией выкупа», — написал журналист в Twitter.
28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
Летом прошлого года бразилец заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.
В текущем сезоне Малком провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования