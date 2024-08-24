Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:34

Артига — о ничьей «Химок» с «Ахматом»: «Ничья справедлива, потому что ни одна команда не играла в хороший футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги матча против «Ахмата» (3:3) в 6-м туре РПЛ.

«Конечно, болельщикам, которые не болеют за «Химки» или «Ахмат», было очень хорошо. Они увидели много голов, различных эпизодов, интересные судейские решения. Но как тренер я недоволен. Несмотря на то, что в определенный момент мы вели со счетом 2:0, мы не контролировали матч. И когда «Ахмат» забил первый гол, та атмосфера им очень помогла. В итоге я могу сказать, что ничья — это справедливый результат, потому что ни «Химки», ни «Ахмат» не играли в хороший футбол сегодня», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы дома примут «Акрон». Матч пройдет 31 августа. «Химки» в этот же день на своем поле сыграют с ЦСКА.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
Франк Артига
Обсудить
Читайте также
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Билялетдинов назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Ростовом»
Шок-развязка в Грозном: Заболотный вырвал ничью на 90+8-й минуте — после паса Садыгова рукой?
Николич поблагодарил болельщиков ЦСКА после победы над «Акроном»
«Ахмат» — «Химки»: Бобровский правильно засчитал гол Заболотного в концовке
Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Ростовом»