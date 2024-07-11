Тренер «Химок» Артига о Дзюбе: «Не боюсь работать со статусными игроками. Сейчас я полностью доволен составом»

Сегодня, 18:30
Новый главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» порассуждал о возможности поработать с нападающим Артемом Дзюбой.
— Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?
— Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.
— Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?
— Меня не пугает возможность поработать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко.
9 июля представитель нападающего Леонид Гольдман сообщил о переговорах с несколькими клубами, «Химки» — один из вариантов.