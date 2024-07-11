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Сегодня, 19:15

Артига — об Абаскале: «Он давал определенный результат в «Спартаке». Но вот что случилось потом...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» признался, что не готов сказать, почему у его соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке».

— Почему у вашего соотечественника Гильермо Абаскаля не получилось в «Спартаке»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Нет соображений на этот счет. У него были хорошие матчи, он давал определенный результат. Что случилось потом... Не знаю.

— А вы с ним знакомы?

— К сожалению, не было такой возможности. У меня много работы, большая занятость. Не представилось случая пообщаться с Абаскалем.

Франк Артига. «Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
Франк Артига
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