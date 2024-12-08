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Сегодня, 20:25

Артига — после поражения от «Динамо»: «Химки» весной станут стабильнее и будут действовать лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в 18-м туре РПЛ и подвел итоги первой части сезона.

«Поздравляю «Динамо» с победой, они провели хороший матч. У нас тоже были моменты при счете 1:2, все могло сложиться лучше, но мы стали больше рисковать и позволили сопернику делать быстрые переходы. В результате «Динамо» забило еще два и заслуженно выиграло.

Наше выступление до перерыва дает возможность преуспеть в борьбе за выживание и прилично провести вторую часть сезона. Команда станет стабильнее и будет действовать лучше, я вижу это по фрагментам наших осенних встреч, когда нам не хватало порой лишь концентрации. В целом, доволен тем, что у меня есть сейчас», — приводит слова испанца пресс-служба подмосковной команды.

«Химки» с 16 очками ушли на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Химки»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Франк Артига
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