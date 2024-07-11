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Сегодня, 19:00

Артига: «Мостовой был очень хорошим игроком. Но Карпин — легенда ла лиги»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Франк Артига и Валерий Карпин.
Фото Соцсети
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Главный тренер «Химок» испанец Франк Артига в интервью «СЭ» сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового, выступавших в ла лиге.

— Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?

— Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.

Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реал Сосьедад», «Валенсии». У него в Испании по-прежнему большой авторитет. Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.

— Кого в Испании считают более сильным футболистом — Валерия Карпина или Александра Мостового?

— Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом ла лигу, то Валерий котируется выше. Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин — это действительно легенда чемпионата Испании!

Франк Артига. «Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных
Александр Мостовой
Валерий Карпин
ФК Химки
Франк Артига
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