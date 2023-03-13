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Камоцци считает, что Сперцян способен заиграть в «Милане»

Руслан Минаев
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о шансах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в чемпионате Италии.

«Эдуард — очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. «Милан»? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нем», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

13 марта о заинтересованности итальянского клуба сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа». Позже в «Милане» опровергли эту новость.

В текущем сезоне полузащитник сборной Армении провел 18 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Милан
Франко Камоцци
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