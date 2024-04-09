Экс-советник Федуна: «Абаскаль должен уйти. Этот сезон можно считать провальным»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» выразил мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

Ранее «Спартак» опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера команды на этой неделе.

«Абаскаль должен уйти. При нем команда не становится стабильнее. Его надо было еще раньше убирать. Этот сезон можно считать провальным», — сказал Камоцци «СЭ».

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

После победы над «Динамо» команда Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.