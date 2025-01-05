Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:57

Камоцци — о назначении Кахигао: «Спартак» не смог взять ни одного настоящего спортивного директора»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» раскритиковал назначение испанца Франсиса Кахигао на должность спортивного директора красно-белых.

«Я перечитал реальных или предполагаемых кандидатов, к которым «Спартак» обращался за последний месяц. Таре, Орта, Мауро Лео. Они не смогли взять ни одного из тех, кто является настоящим спортивным директором, известным во всем мире и имеющим большой опыт работы в ведущих европейских командах», — сказал Камоцци «СЭ».

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

6
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Франсис Кахигао
Читайте также
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Ирландии назвали опозорившимися ракеты ATACMS в конфликте на Украине
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Стало известно о начале конфискации имущества экс-губернатора Пензенской области
Сегодня
Вчера
Неделя