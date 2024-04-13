Камоцци: «Что сделали с наследием Федуна... Это позор!»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Это позор! Федун покинул команду, когда она выиграла Кубок России! Что они сделали с его наследием...», — сказал Камоцци «СЭ».

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.