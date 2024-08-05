Камоцци — о разгромной победе «Спартака» над «Крыльями»: «Безусловно, это шаг вперед для команды»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Безусловно, это шаг вперед для команды. «Спартак» должен продолжать также играть», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат», а самарцы сыграют дома против «Факела». Обе встречи пройдут 11 августа.