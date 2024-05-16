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Сегодня, 17:31

Камоцци: «Россия — футбольная страна»

Руслан Минаев
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци не согласен с мнением о том, что Россия — нефутбольная страна.

«России есть много талантливых игроков. Головин и Миранчук играют на высоком уровне. У российских клубов были успехи в еврокубках, как и у сборной России на Евро и чемпионате мира, поэтому Россия — футбольная страна», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Франко Камоцци
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