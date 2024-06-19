Камоцци — о словах Станковича про дьявола: «Это шутка, не более»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил первую пресс-конференцию нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Ранее на пресс-конференции Станкович заявил, что станет «дьяволом» в «Спартаке».

«Это шутка, не более того. Давайте сосредоточимся на его работе, а не на словах. Безусловно, он привнесет в игру «Спартака» много мужества и отваги. Команда должна будет следовать за ним. Деян тренер, который играл у таких великих мастеров, как Манчини и Моуринью. Станкович знает, как управлять раздевалкой. Кроме того, его прошлое в «Црвене Звезде» — это плюс для болельщиков «Спартака», которые, как мне кажется, дружат с сербами из Белграда», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Софья Грецкая