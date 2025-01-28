Камоцци о словах Кокорина: «С 2022 года уровень РПЛ упал. Но чемпионат до сих пор остается увлекательным»

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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Александра Кокорина о красно-белых.
«Я думаю, что с 2022 года уровень РПЛ упал. Лига явно потеряла некоторую конкурентоспособность. Но для меня российский чемпионат до сих пор остается увлекательным», — сказал Камоцци «СЭ».
В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.
Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.