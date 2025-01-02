Камоцци — о словах Амарала про уход из «Спартака»: «Думаю, он сказал правду»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

Ранее Амарал объяснил свой уход из клуба тем, что люди со стороны пытались влиять на принятие решений ради личной выгоды.

«Думаю, он сказал правду. Я хорошо это знаю, проработав шесть лет в «Спартаке», — сказал Камоцци «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с января по ноябрь 2024 года.