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Сегодня, 11:32

Камоцци: «Из всех молодых игроков Батраков мне кажется одним из самых интересных»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Из всех молодых российских игроков Батраков кажется мне одним из самых интересных. Но его нужно оценивать в контексте лиги, которая потеряла качество и конкурентоспособность по сравнению с тем, что было 2-3 года назад», — сказал Камоцци «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Франко Камоцци

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