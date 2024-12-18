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Камоцци: «Батракову лучше провести два полных сезона в России, а уже потом уехать в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову лучше провести два полных сезона в России перед переходом в Европу.

«На мой взгляд, Батракову лучше провести два полных сезона в чемпионате России, закрепиться, а уже потом уехать в Европу. Так у него будет больше шансов заиграть в Европе, потому что он будет опытнее. А так, у Алексея большой потенциал», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

В этом сезоне 19-летний Батраков сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
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