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Сегодня, 07:23

Камоцци: «Надеюсь на то, что Солари окажет значительное влияние на чемпионскую гонку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, прокомментировал переход в «Спартак» полузащитника Пабло Солари.

— Я надеюсь на то, что Солари окажет значительное влияние на чемпионскую гонку, в которой участвует «Спартак», — цитирует «ВсеПроСпорт» Камоцци.

— Каковы шансы «Спартака» завоевать чемпионство? Клуб способен навязать конкуренцию «Зениту»?

 — Все зависит от умения тренера правильно внедрить новых игроков в состав, а также его умения замотивировать всю команду добиться поставленной цели

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
Франко Камоцци
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