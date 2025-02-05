Камоцци: «Надеюсь на то, что Солари окажет значительное влияние на чемпионскую гонку»

Сегодня, 07:23
Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, прокомментировал переход в «Спартак» полузащитника Пабло Солари.
— Я надеюсь на то, что Солари окажет значительное влияние на чемпионскую гонку, в которой участвует «Спартак», — цитирует «ВсеПроСпорт» Камоцци.
— Каковы шансы «Спартака» завоевать чемпионство? Клуб способен навязать конкуренцию «Зениту»?
— Все зависит от умения тренера правильно внедрить новых игроков в состав, а также его умения замотивировать всю команду добиться поставленной цели