Камоцци: «Без соответствующей подготовки Промес не сможет играть на сто процентов»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о том, что нападающий Квинси Промес не летит на первый зимний сбор.

«То, что Промес не поедет на сборы со «Спартаком» — это плохие новости для команды. Без соответствующей подготовки он не сможет играть на сто процентов», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило 31-летнему футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

11 января СМИ сообщали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.