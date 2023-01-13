Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:01

Камоцци: «Без соответствующей подготовки Промес не сможет играть на сто процентов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о том, что нападающий Квинси Промес не летит на первый зимний сбор.

«То, что Промес не поедет на сборы со «Спартаком» — это плохие новости для команды. Без соответствующей подготовки он не сможет играть на сто процентов», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило 31-летнему футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

11 января СМИ сообщали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

ФК &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Источник: Metaratings
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Краснодар» объявил об отмене матча против «Левски»
Агент Вагнера: «У нас есть идея создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который поставлял бы бразильцев в Москву»
Шунин — о второй части сезона: «Нужно выкладываться в каждом матче!»
Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов
Булыкин считает, что Глушаков может создать хорошую атмосферу в «Локомотиве»
«Васко Да Гама» объявил о переходе бывшего голкипера «Зенита» Ивана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Вагнера: «У нас есть идея создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который поставлял бы бразильцев в Москву»

Шунин назвал ЧМ-2022 самым запоминающимся событием года