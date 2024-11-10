Камоцци — об уходе Амарала из «Спартака»: «Был нормальный менеджмент, хотя в нем много ошибок»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

«Был нормальный менеджмент, хотя в нем было много ошибок. Произошло так, как это было с другими директорами после ухода Измайлова», — сказал Камоцци «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

(Денис Сафронов)