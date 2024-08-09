Камоцци: «Соболев сумеет заиграть в Европе»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем Александре Соболеве.

По решению клуба Соболев отстранен от тренировок с первой командой.

«Жаль, что такой хороший футболист, как Соболев сейчас не играет. Европа? Он сумеет там заиграть», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Соболев сыграл за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) и был заменен во втором тайме.