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Сегодня, 12:50

Камоцци: «В «Спартаке» просто кто-то боится таких ребят, как Соболев и Джикия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о ситуации, происходящей в московском клубе.

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Что происходит со «Спартаком» последние два года, я, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю, как у этой команды больше нет души, они больше не способны играть как одна команда. Ситуация Соболева, как и ситуация с Джикией, очень показательна. Кажется, кто-то в клубе боится таких харизматичных ребят, как Соболев и Джикия», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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