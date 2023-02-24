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Франко Камоцци: «В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты»

Алина Савинова
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о составе московской команды.

«В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты. У команды есть хорошие перспективы развития. Работа с молодыми игроками — это то, что всегда дает результат в будущем, если уделять этому аспекту достаточно внимания», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

22 февраля «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (1:0). Ответная игра пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-v-spartake-igrayut-luchshie-molody-e-rossijskie-futbolisty/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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