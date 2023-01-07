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Камоцци: «Максимович может стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел ему Глебова»

Камоцци поделился мнением о трансферных слухах вокруг «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о трансферных слухах вокруг московской команды.

«Как оцениваю Тавареша из «Бенфики»? У меня много сомнений на его счет — и физического, и тактического плана. Думаю, у Хлусевича очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила. Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде. Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел на этой позиции российского игрока, такого как Глебов», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Неманья Максимович в сезоне-2022/23 принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

В текущем сезоне Томаш Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-maksimovich-mozhet-stat-khoroshim-igrokom-dlya-spartaka-no-ya-by-predpochyol-emu-glebova-218236/
Неманья Максимович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Франко Камоцци
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