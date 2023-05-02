Камоцци: «Турция и Франция — более подходящие варианта для Кузяева, чтобы заиграть в Европе»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

«Знаю об интересе к Кузяеву от «Фатих Карагюмрюк», слышал о «Марселе», но в Италии пока Далером никто не интересуется. Да, это универсальный игрок, но даже не знаю, в какой команде серии А можно увидеть полузащитника «Зенита». Турция и Франция — более подходящие варианта для Кузяева, чтобы заиграть в Европе», — цитирует Камоцци Sport24.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который играет россиянин Магомед Оздоев.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел за «Зенит» 30 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до июня.