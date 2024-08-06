Камоцци — о результативности Угальде: «Раньше у него был такой плохой тренер, как Абаскаль»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Рост Угальде в этом сезоне меня радует. Раньше проблема была в том, что у него был такой плохой тренер, как Абаскаль», — сказал Камоцци «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Угальде забил 4 гола в 4 матчах за «Спартак».

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» в апреле 2024 года. Сейчас команду возглавляет Деян Станкович.