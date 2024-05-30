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Сегодня, 18:45

Камоцци: «Слишкович может быть востребован в РПЛ после ухода из «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об уходе Владимира Слишковича из клуба.

«Безусловно, сложно быть ассистентом, когда ты уже побывал в роли главного тренера. Не знаю, почему Слишкович ушел, но, может, это повлияло на его решение. Что касается его будущего, то, думаю, после ухода из «Спартака» он может быть востребован в РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года в роли ассистента Гильермо Абаскаля. После увольнения испанца Слишкович исполнял обязанности главного тренера, под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в РПЛ.

Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/25.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Франко Камоцци
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