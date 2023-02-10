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Камоцци: «В «Нижнем Новгороде» Глушаков покажет, что все еще может играть на уровне РПЛ»

Камоцци прокомментировал переход Глушакова в «Нижний Новгород»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Надеюсь, что у Дениса Глушакова все получится в «Нижнем Новгороде». Этот игрок покажет, что все еще может играть на уровне РПЛ», — приводит слова Камоцци Sport24.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-kamotstsi-v-pari-nn-glushakov-pokazhet-chto-vse-yeshche-mozhet-igrat-na-urovne-rpl
Денис Глушаков
Футбол
ФК Нижний Новгород
Франко Камоцци
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