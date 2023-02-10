Камоцци: «В «Нижнем Новгороде» Глушаков покажет, что все еще может играть на уровне РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Надеюсь, что у Дениса Глушакова все получится в «Нижнем Новгороде». Этот игрок покажет, что все еще может играть на уровне РПЛ», — приводит слова Камоцци Sport24.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.