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Сегодня, 18:42

Камоцци иронично отреагировал на переход Николсона из «Спартака» в «Клермон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход нападающего Шамара Николсона в «Клермон» на правах аренды.

«Слева Шамар Николсон, за которого заплатили 8 миллионов, уходит в бесплатную аренду в «Клермон». Справа Коло-Муани — переходит из «Айнтрахта» в ПСЖ за 90 миллионов. Угадайте, какого игрока я говорил взять», — написал Камоцци в соцсети своей компании Blacklist Football Agency.

Франко Камоцци.
Фото Соцсети

Также к посту он прикрепил мелодию из комедийного фильма «Vieni avanti cretino». В России эта кинокартина вышла под названием «Идиоты».

Николсон будет играть за «Клермон» до конца сезона-2023/24. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

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ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Шамар Николсон
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