Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в 1-м туре РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Я говорил, что матчи с «Оренбургом» исторически всегда были сложные. Этот ничем не отличался от других. Мне жаль «Спартак», но нужно поддержать команду и тренера, которых нельзя судить по одной игре. Я по-прежнему уверен, что «Спартак» в итоге сможет выиграть РПЛ», — сказал Камоцци «СЭ».

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».