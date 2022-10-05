Камоцци рассказал, что думает о первом голе Кварацхелии в Лиге чемпионов

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Прекрасное выступление Хвичи! Следил за его игрой против «Аякса». Что в чемпионате Италии, что в Лиге чемпионов он показывает свой класс! Это здорово!» — сказал Камоцци «СЭ».

4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.

Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.