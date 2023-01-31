Франко Камоцци: «Малком и Промес — футболисты уровня команд Лиги чемпионов, но не уровня топ-клубов Европы»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса и форварда «Зенита» Малкома.

«Промес и Малком — два талантливых, но разных игрока. Они оба прирожденные вингеры, и в настоящее время они играют больше в центре поля. Между ними нет большой разницы, вопрос в том, что требует тренер. Исходя из этого, человек выбирает лучший для себя вариант. Чтобы играть в топовом европейском клубе, нужно выступать в более сильном чемпионате, чем РПЛ. Малком и Промес — футболисты уровня команд Лиги чемпионов, как «Зенит» и «Спартак», но не уровня топ-клубов Европы», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/23. В текущем сезоне голландский футболист забил 17 голов, на счету бразильца 15 забитых мячей.