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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса и форварда «Зенита» Малкома.
«Промес и Малком — два талантливых, но разных игрока. Они оба прирожденные вингеры, и в настоящее время они играют больше в центре поля. Между ними нет большой разницы, вопрос в том, что требует тренер. Исходя из этого, человек выбирает лучший для себя вариант. Чтобы играть в топовом европейском клубе, нужно выступать в более сильном чемпионате, чем РПЛ. Малком и Промес — футболисты уровня команд Лиги чемпионов, как «Зенит» и «Спартак», но не уровня топ-клубов Европы», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.
Промес и Малком являются лучшими снайперами «Спартака» и «Зенита» соответственно в чемпионате России сезона-2022/23. В текущем сезоне голландский футболист забил 17 голов, на счету бразильца 15 забитых мячей.
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