Камоцци: «Чтобы достичь качества и мощи «Зенита», нужно время и желание»

Сегодня, 13:25
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, что нужно командам РПЛ для конкуренции с «Зенитом».
«Чтобы достичь качества и мощи «Зенита», нужно время и желание. Клубы, которые хотят навязать конкуренцию, должны делать правильные шаги. Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.