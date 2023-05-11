Камоцци: «Чтобы достичь качества и мощи «Зенита», нужно время и желание»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, что нужно командам РПЛ для конкуренции с «Зенитом».

«Чтобы достичь качества и мощи «Зенита», нужно время и желание. Клубы, которые хотят навязать конкуренцию, должны делать правильные шаги. Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.