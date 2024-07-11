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Сегодня, 12:55

Камоцци: «В истории с Соболевым виноват только один человек — Абаскаль»

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Итальянский функционер Франко Камоцци резко отреагировал на возможный уход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Понимаю, что болельщики «Спартака» могут быть недовольны Соболевым, который хочет уйти в «Зенит. Но это нормально, если ты не нужен одному клубу искать другой. Вся история начинается с Абаскаля — кто вообще позвал его в «Спартак»? Виноват он, а не Соболев», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Соболев провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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