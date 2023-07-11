Франко Камоцци: «В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о перспективах тренеров РПЛ в европейских лигах.

«При всем уважении к работе Абаскаля, Семака и Федотова единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в серии А, — Валерий Карпин. В «Ростове» он собрал из молодых футболистов команду, которая боролась за чемпионство. В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку. Не за скудетто, но за еврокубки они бы точно боролись», — цитирует Камоцци Sport24.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В прошедшем сезоне донская команда под его руководством заняла 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. 54-летний специалист также работал в «Спартаке», «Мальорке» и «Торпедо» (Армавир).