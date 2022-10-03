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Сегодня, 12:20

Камоцци считает, что Промес может стать лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона

Виктория Кравченко

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает об игре полузащитника Квинси Промеса в сезоне-2022/23. Голландец является первым в списке бомбардиров РПЛ (9 голов). 

«Безусловно, Квинси Промес — топ-игрок европейского уровня. В этом сезоне он показывает действительно хороший футбол. На данный момент он один из лучших футболистов РПЛ. Но нужно отметить, что в этом сезоне из лиги ушло много легионеров, уровень стал ниже.

Думаю, Промес может стать лучшим бомбардиром чемпионата России. У него большие шансы, все зависит от него», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Зенит» занимает первое место (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-promes-top-igrok-evropejskogo-urovnya-odin-iz-luchshih-v-rpl-na-danny-j-moment/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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