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Камоцци: «У Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о прогрессе нападающего красно-белых Александра Соболева.

«На мой взгляд, у Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. На данный момент он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее. Его потенциал был виден еще очень давно, вот почему я много лет назад настаивал на его покупке», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-u-soboleva-est-vse-kachestva-chtoby-zaigrat-v-evrope/
Александр Соболев
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