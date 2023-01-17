Камоцци: «У Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о прогрессе нападающего красно-белых Александра Соболева.

«На мой взгляд, у Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. На данный момент он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее. Его потенциал был виден еще очень давно, вот почему я много лет назад настаивал на его покупке», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.