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Франко Камоцци: «Семак никогда меня не впечатлял, Карпин — более качественный тренер»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего российского тренера на данный момент.

«На мой взгляд, лучший российский тренер на данный момент — Валерий Карпин. Семак тоже всегда хорошо работал, он неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял. Считаю, что Карпин более качественный тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. С ним команда четыре раза становилась чемпионом России (в сезонах-2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), два раза — обладателем Суперкубка России и один раз — Кубка России. РФС дважды признавал Семака лучшим тренером года (по итогам сезонов 2018/19 и 2019/20).

Валерий Карпин является главным тренером «Ростова». 23 июля 2021 года он был также назначен главным тренером сборной России. На данный момент специалист совмещает посты.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Карпин
Сергей Семак
Франко Камоцци
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