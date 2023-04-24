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Сегодня, 21:34

Камоцци: «Джикия — настоящий капитан и настоящий мужчина»

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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» отреагировал на оказание первой медицинской помощи капитаном «Спартака» Георгием Джикией полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу после жесткого столкновения в матче 24-го тура РПЛ (4:3).

«Хороший жест Джикии. Он настоящий капитан и настоящий мужчина», — сказал Камоцци «СЭ».

Во время игрового столкновения Кади Боржес ударился виском о защитника красно-белых, упал на поле и лежал без движения. Джикия первый пришел на помощь и вытащил язык Боржесу, который мог потерять сознание.

(Валерия Яшвили)

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кади Боржес
Франко Камоцци
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