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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).
«Аномалия ли стадион «Фишт», где «Спартак» все никак не может выиграть? Бывают и ничьи. Это нормально. Но если ты не можешь выиграть, самое главное не проиграть», — сказал Камоцци «СЭ».
«Спартак» с 33 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Сочи расположилась на 9-й позиции (22 очка).
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