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Камоцци: «Зенит» для меня остается сильнейшей командой наравне со «Спартаком»

Камоцци высказался о озможной борьбе за чемпионство в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) и порассуждал о возможной борьбе за чемпионство между «красно-белыми» и петербуржцами.

«Зенит» для меня остается сильнейшей командой наравне со «Спартаком». Не знаю, было ли поражение петербуржцев от ЦСКА по вине легионеров. Может быть, то же самое было и со «Спартаком» в прошедшем туре. Но в РПЛ до сих пор может произойти все, что угодно", — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. На втором месте «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку «Спартак» (40 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-zenit-dlya-menya-ostaetsya-silneishei-komandoi-naravne-so-spartakom-237007/
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