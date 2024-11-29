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Сегодня, 19:23

Камоцци: «Если бы Карпин работал в «Зените», он бы выиграл столько же трофеев, сколько и Семак»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о работе главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Отсутствие трофеев у Карпина? Это не говорит о его профессиональных качествах. Он по-прежнему лучший тренер в России на сегодняшний день. Очевидно, что сложно выиграть трофеи, работая в «Ростове» и сборной России. Если бы Карпин работал в «Зените», он бы выиграл столько же трофеев, сколько и Семак», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Карпин работал генеральным директором и главным тренером «Спартака». Также специалист возглавлял «Мальорку» и «Торпедо» Армавир.

В 17-м туре РПЛ «Ростов» дома сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 30 ноября в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Франко Камоцци
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