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Сегодня, 22:25

Камоцци: «Сперцян сумеет заиграть в Италии»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и агент Франко Камоцци высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в европейский клуб.

«Сперцян в «Ювентусе»? Я слышал об этом. Более того, в новостях очень часто говорят об этом футболисте. Я давно наблюдаю за ним. Он сумеет заиграть в Италии», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

23-летний Сперцян в чемпионате России сыграл 15 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Франко Камоцци
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