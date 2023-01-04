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Сегодня, 13:17

Франко Камоцци заявил, что Абаскаль проделывает отличную работу в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанец возглавляет московский клуб с июня 2022 года.

«Абаскаль проделывает отличную работу сейчас. В его распоряжении команда, которая прошла определенный путь с Ваноли, и знает, что такое командная работа и как добиваться побед», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-abaskal-prodely-vaet-otlichnuyu-rabotu-v-spartake/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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