Франко Камоцци заявил, что Абаскаль проделывает отличную работу в «Спартаке»

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанец возглавляет московский клуб с июня 2022 года.

«Абаскаль проделывает отличную работу сейчас. В его распоряжении команда, которая прошла определенный путь с Ваноли, и знает, что такое командная работа и как добиваться побед», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.