Франко Камоцци: «Агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу»

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Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что агенты полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна плохо делают свою работу.
«Я считаю, что агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу. Почему он до сих пор играет в РПЛ? Ему уже давно следовало уехать в европейский клуб», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Сперцян в 17 матчах текущего сезона забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт 24-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.