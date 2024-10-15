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Сегодня, 18:03

Франко Камоцци: «Агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что агенты полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна плохо делают свою работу.

«Я считаю, что агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу. Почему он до сих пор играет в РПЛ? Ему уже давно следовало уехать в европейский клуб», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян в 17 матчах текущего сезона забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт 24-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Франко Камоцци

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