Франко Камоцци: «Агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу»

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что агенты полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна плохо делают свою работу.

«Я считаю, что агенты Сперцяна плохо выполняют свою работу. Почему он до сих пор играет в РПЛ? Ему уже давно следовало уехать в европейский клуб», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян в 17 матчах текущего сезона забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт 24-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.